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Блогер раскритиковал действия YouTube по блокировке позитивного контента о России

Блогер Васильев: YouTube блокирует неудобную правду о России

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Depositphotos

YouTube блокирует неудобную правду о том, что от антироссийских санкций страдают все, кроме России, заявил блогер Станислав Васильев, известный под именем Стас Ай Как Просто.

Блогер отметил, что размещенные на YouTube ролики, содержащие сцены насилия, дискриминационные высказывания и ложную медицинскую информацию по уровню своей опасности даже близко не стоят рядом с видео, рассказывающем о том, что в России все в порядке. Однако платформа удаляет не деструктивный контент, а каналы блогеров, высказывавшихся положительно о России.

«Я, как и многие мои коллеги по цеху, устали от лживости и двойных стандартов YouTube. Любой, кто потратит 10 минут времени, легко сможет ознакомиться с правилами сообщества площадки и сразу же найти кучу роликов, которые им противоречат», — сказал Станислав Васильев.

Накануне блогер создал петицию на сайте change.org с требованиями к Google прекратить цензуру по всему миру.

«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов», — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что YouTube начал удалять каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России.

Так, платформа заблокировала каналы американских блогеров Саши Йост под названием Sasha Meets Russia и Фиореллы Изабель под названием Fiorella In Moscow.

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