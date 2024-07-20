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В Москве спасли маленьких сестер, которых мать бросила в квартире без еды

В Москве голодные дети залезли на окно и просили прохожих покормить их

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Голодные дети просили прохожих покормить их, стоя в окне дома на востоке столицы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Сегодня днем прохожие заметили в окне дома на Святоозерской улице двух маленьких детей. Мальчик и девочка, на вид которым было около трех и пяти лет соответственно, рассказали незнакомым людям, что мама ушла из дома утром, но не оставила им еды.

Дети настойчиво просили взрослых покормить их, и в конце концов очевидцы вызвали на место экстренные службы. Спасатели вскрыли дверь квартиры на втором этаже и выяснили, что дети действительно находятся дома одни. На место также прибыли правоохранители, где находится мать спасенных дошкольников пока неизвестно.

Позже в столичной прокуратуре заявили, что без присмотра родителей в неубранной квартире оставались две девочки в возрасте двух и четырех лет.

Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе ведомства уточнили, что сестры будут доставлены в специализированные учреждения. Прокурорская проверка продолжается.

Ранее в Кемерове наказали женщину, дети которой играли на крыше магазина.

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