Женщина получила пожизненный срок и провела 43 года в тюрьме по сфабрикованному обвинению

Из американской тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела 43 года за решеткой по сфабрикованному обвинению. Об этом сообщает Associated Press.

Сандра Хемме отбывала пожизненное заключение в Чилликоте, штат Огайо, за то, что в 1980 году якобы расправилась с работницей библиотеки в Сент-Джозефе, штат Миссури. Она находилась в заключении дольше всех незаконно осужденных женщин в США, однако ее адвокаты не переставали подавать апелляции и настаивать на ее освобождении. В конце концов им удалось предоставить убедительные доказательства фактической невиновности своей подзащитной, и суд отменил ее приговор.

В своем отчете судья, заново рассмотревший дело Хемме, назвал ее «жертвой явной несправедливости». Он пришел к выводу о том, что во время дачи показаний подозреваемая находилась под сильным воздействием седативных препаратов и отвечала односложно на наводящие вопросы, что и позволило следователям сфабриковать против нее обвинение. При этом в действительности, кроме признания, никакие улики не связывали женщину с произошедшим преступлением.

В июне суд признал Хемме невиновной и призвал освободить ее, однако в исправительном центре сначала отказались исполнить это указание. 19 июля женщину же отпустили под подписку у невыезде. Сразу после освобождения бывшая узница отправилась в ближайший парк, где увиделась с сестрой, дочерью и внучкой. Она отказалась от общения с журналистами.

Ранее признанный невиновным после 30 лет заключения мужчина вернулся в тюрьму спустя два года на свободе.