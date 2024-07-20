Российская молодежь стала чаще выступать в роли наблюдателей на выборах

Если раньше общественными наблюдателями на выборах в России в основном становились люди среднего и пожилого возраста, за последний год уровень интереса к этому процессу среди людей в возрасте от 16 до 22 лет значительно возрос. Об этом на состоявшемся в Калуге региональном форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

По словам Алены Булгаковой, перед ОП РФ и институтами гражданского общества стоит задача повышения уровня знаний наблюдателей, в этой связи в регионах уже стартовало их обучение с упором на практику.

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев пояснил, что молодые люди хотят своими глазами увидеть, как проходит избирательный процесс.

«Мы наблюдали этот тренд на президентских выборах», — отметил он.

Григорьев уточнил, что студенты ведущих высших учебных заведений Москвы ежегодно участвуют в работе Ситуационного центра ОП РФ в дни выборов: связываются с наблюдателями, отвечают на звонки по «горячей линии» и проверяют сигналы в информационном поле.

По мнению члена СПЧ, председателя ассоциации НОМ Александра Брода, привлекать молодых электоральных экспертов важно уже на первых стадиях избирательных кампаний.

«В дни голосования мы традиционно будем ждать от наблюдателей большой объем информации, использовать ее для формирования объективной оценки выборов, которая позволит сформировать реальную картину избирательного процесса», — добавил Брод.

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов убежден, что общественным штабам и другим институтам, занимающимся наблюдением за выборами, необходимо больше работать «в понятном коммуникационном для молодежи поле» — через соцсети, стриминговые сервисы, онлайн-игры и видеоконтент.