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В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции

В Котайкской области Армении иностранец открыл огонь в отделении полиции

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Depositphotos

Иностранец ворвался в ночь на 20 июля в отделение полиции в Котайкской области Армении и открыл там огонь. Об этом сообщает Shamshyan.

Пострадали сотрудник полиции и сам нападавший — мужчина 45-50 лет. Последний получил огнестрельное ранение в грудь. Обоих доставили в больницу на карете скорой помощи.

Следственный комитет Республики Армения возбудил уголовное дело в связи с произошедшим. По данным следствия, стрелок является гражданином другой страны.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого стало известно, что в украинском Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим. ЧП произошло на проспекте Ландау. Мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия.

19 июля сообщалось, что в Одессе полицейский открыл огонь на рынке «Привоз» в ходе стычки с прохожими.

Ранее россиянин украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома.

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