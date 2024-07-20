В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции

Иностранец ворвался в ночь на 20 июля в отделение полиции в Котайкской области Армении и открыл там огонь. Об этом сообщает Shamshyan.

Пострадали сотрудник полиции и сам нападавший — мужчина 45-50 лет. Последний получил огнестрельное ранение в грудь. Обоих доставили в больницу на карете скорой помощи.

Следственный комитет Республики Армения возбудил уголовное дело в связи с произошедшим. По данным следствия, стрелок является гражданином другой страны.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого стало известно, что в украинском Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим. ЧП произошло на проспекте Ландау. Мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия.

19 июля сообщалось, что в Одессе полицейский открыл огонь на рынке «Привоз» в ходе стычки с прохожими.

Ранее россиянин украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома.