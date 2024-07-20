Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае при обрушении моста погибли 11 человек

При обрушении моста на северо-западе Китая без вести пропали более 30 человек

11 человек погибли, более 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

19 июля около 20:40 (15:40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси из-за проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста, в результате чего в реку упали транспортные средства.

«Около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими», — отметил телевещатель.

26 марта в американском Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрывалось, объезд осуществлялся через соседний тоннель или через город.

Ранее Шри-Ланка узнала о доставке из США опасных грузов после обрушения моста в Балтиморе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами