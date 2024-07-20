В Китае при обрушении моста погибли 11 человек

11 человек погибли, более 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

19 июля около 20:40 (15:40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси из-за проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста, в результате чего в реку упали транспортные средства.

«Около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими», — отметил телевещатель.

26 марта в американском Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрывалось, объезд осуществлялся через соседний тоннель или через город.

Ранее Шри-Ланка узнала о доставке из США опасных грузов после обрушения моста в Балтиморе.