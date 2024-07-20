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Синоптики спрогнозировали облачную и теплую погоду в столице 20 июля

Облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве в субботу, 20 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза», — говорится в сообщении.

В дневные часы в столице прогнозируется от +23 до +35 градусов тепла, тогда как в ночь на воскресенье температура может опуститься до +14 градусов.

Ветер при этом прогнозируется северо-западный, западный, скорость его порывов составит от пяти до десяти метров в секунду. При грозе может быть усиление ветра.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт. Его будут сопровождать дожди и грозы.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил москвичей, что к воскресенью, 21 июля, в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Ранее москвичам рассказали, когда в город вернется 30-градусная жара.

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