Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из МЧС уволился статс-секретарь

ТАСС: из МЧС России уволился статс-секретарь — замминистра Серко

close
100%
Dizzy_Studio/Shutterstock

Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко уволился из МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Серко, курировавший законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, освобожден от занимаемой должности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Серко подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию.

О том, кто может стать новым статс-секретарем, источник не сообщил. Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра летом 2018 года.

19 июля министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что помощника главы МЧС республики Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их экс-помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами