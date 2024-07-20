Из МЧС уволился статс-секретарь

Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко уволился из МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Серко, курировавший законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, освобожден от занимаемой должности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Серко подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию.

О том, кто может стать новым статс-секретарем, источник не сообщил. Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра летом 2018 года.

19 июля министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что помощника главы МЧС республики Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их экс-помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.