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В Алуште восстановили электроснабжение

«Крымэнерго»: в Алуште полностью восстановили электроснабжение

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Shutterstock

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе-курорте Алуште в Крыму завершились, потребители подключены в полном объеме. Об этом в Telegram-канале государственного предприятия «Крымэнерго» сообщил генеральный директор Максим Шклярский.

«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктов завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме», — написал он.

До этого глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на линии электропередачи за Ялтой весь город остался без света. По словам главы республики Сергея Аксенова, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей. Он отметил, что отключение электричества произошло из-за повышенной нагрузки на сеть.

Позже гендиректор «Крымэнерго» Максим Шклярский заявил, что из-за технологического нарушения в сети 110 кВ была отключена высоковольтная подстанция. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан после аварии.

Ранее в Краснодаре сто улиц остались без света.

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