В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя 49 минут

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области спустя 49 минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого он проинформировал о запуске сирены ракетной опасности на всей территории области в 3.03 (мск).

«Вся территория Белгородской области — отбой ракетной опасности», — написал чиновник в 3.53 (мск).

Накануне Гладков сообщил, что четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, были атакованы село Терезовка Шебекинского городского округа, село Козинка Грайворонского округа, хутор Климовое в Борисовском районе и село Демидовка Краснояружского района. В результате атак ранение получил один человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее более 10 беспилотников ВСУ уничтожили на севере Ростовской области.