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Эксперт оценил вероятность изменений в свойствах вызывающего ковид вируса

Эксперт Семенов: изменений в свойствах вызывающего ковид вируса не ожидается

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Depositphotos

Коронавирус, который является причиной развития коронавирусной инфекции, едва ли серьезно изменится в плане биологических свойств. Об этом рассказал ТАСС руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Будет ли это какое-то катастрофическое изменение биологических свойств? Навряд ли», — заявил эксперт.

Семенов отметил, что коронавирусная инфекция уже прочно закрепилась в человеческой популяции и будет жить так же, как и другие коронавирусы.

Эксперт отметил, что едва ли произойдет сильное изменение биологических свойств вируса в ближайшие годы. По словам доктора биологических наук, вирусы являются пластичными и все время меняются. Поэтому их пандемический, эпидемический потенциал необходимо отслеживать, заключил Семенов.

Осенью текущего года в России необходимо будет провести вакцинацию от гриппа с охватом 60% населения в каждом регионе и 75% граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Заслуженный врач России, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко заявила, что россиянам старше 18 лет, которые не болели коронавирусом и еще не были привиты, рекомендуется привиться от этой инфекции.

Ранее россиянам объяснили, когда сделать вакцинацию от клещевого энцефалита.

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