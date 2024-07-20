Сальдо рассказал, что на юге Херсонской области могут построить курорт

Курорт планируется построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

«Планы по развитию Хорлов как курорта есть и очень амбициозные», — рассказал губернатор.

Сальдо добавил, что развитие полуострова предусматривает модернизацию имеющейся коммунальной и рекреационной инфраструктуры.

Кроме того, планируется строительство новых туристических объектов с улучшением сервиса и условий проживания отдыхающих.

Губернатор отметил, что среди инфраструктуры в перспективе планируется строительство санаториев для реабилитации участников специальной военной операции на Украине.

Среди прочего в планах обустройство яхт-марины для стоянки малых и средних морских судов, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

До этого Сальдо сообщал, что в Херсонской области огромный район туристическо-рекреационного назначения, который может стать доступен для туристов после окончания спецоперации.

Ранее в Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.