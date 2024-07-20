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Сальдо рассказал, что на юге Херсонской области могут построить курорт

Сальдо: в Херсонской области планируют построить курорт на полуострове Хорлы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Курорт планируется построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

«Планы по развитию Хорлов как курорта есть и очень амбициозные», — рассказал губернатор.

Сальдо добавил, что развитие полуострова предусматривает модернизацию имеющейся коммунальной и рекреационной инфраструктуры.

Кроме того, планируется строительство новых туристических объектов с улучшением сервиса и условий проживания отдыхающих.

Губернатор отметил, что среди инфраструктуры в перспективе планируется строительство санаториев для реабилитации участников специальной военной операции на Украине.

Среди прочего в планах обустройство яхт-марины для стоянки малых и средних морских судов, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

До этого Сальдо сообщал, что в Херсонской области огромный район туристическо-рекреационного назначения, который может стать доступен для туристов после окончания спецоперации.

Ранее в Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.

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