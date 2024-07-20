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Российский авиапожарный рассказал о трогательном случае в Турции

Боец пожарной авиации РФ рассказал, что фермер в Турции угостил экипаж айраном

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Во время тушения мощных лесных пожаров в Турции, когда российский пожарный вертолет совершил посадку в поле, местный фермер угостил экипаж машины айраном. Об этом РИА Новости рассказал бортмеханик российского пожарного вертолета Андрей Захаров.

По словам бойца пожарной авиации, это произошло в 2021 году во время борьбы с пожарами на курорте Манавгат провинции Анталья, а также в провинции Балыкесир и Денизли. Тогда экипаж вертолета, чтобы проверить пожарную корзину для сброса воды, решил сесть на ближайшее поле.

«Мы подсели на скошенное поле, рядом росла кукуруза, а фермер занимался своими, так скажем, аграрными делами, и увидел нас. Буквально в течение пяти минут пришел к нам с айраном, очень гостеприимно, нам все это понравилось», — рассказал Захаров.

Бортмеханик уточнил, что из-за сильного шума от винтов поговорить с фермером почти не получилось — но Захаров отметил, что впечатление от встречи у всех осталось хорошее.

До этого в Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов и аэропорта.

Ранее 17 человек пострадали при возгорании судна у побережья турецкого курорта.

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