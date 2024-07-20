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В России стали чаще искать сотрудников на вахту

Директор по маркетингу Герасимов: растет число откликов на работу вахтой

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сегодня российские компании все чаще нанимают массовый линейный персонал на работу вахтовым методом. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Герасимов, директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS.

«Мы наблюдаем это в первую очередь в ритейле — у наших партнеров за первый квартал 2024 года количество вахтовых вакансий увеличилось на 21%, но в целом у такого формата работы нет ограничений по отраслям или профессиям. Несмотря на распространенный стереотип, что вахта — это далеко, долго и холодно, сегодня вахтовая работа может быть буквально в соседнем регионе. Например, у наших партнеров есть вакансии в южной и центральной части России или даже в Москве. При этом вахта не обязательно должна быть долгой и может начинаться от 15 дней», — объяснил он.

По словам эксперта, рост числа вахтовых вакансий неслучаен: такой формат работы, в условиях рекордно низкого уровня безработицы, позволяет эффективнее находить кадры, «забирая» их из менее развитых регионов, где уровень безработицы может быть выше, а зарплаты — ниже.

«Но это не единственный плюс вахты. Дело в том, что, как правило, для рабочих профессий характерен высокий уровень текучки кадров, когда работник выходит на, условно, 10 смен, а после находит себе другую подработку. Это позволяет исполнителям находить себе работу для жизни и быть свободными в плане выбора места работы и жительства, но такой подход убыточен для бизнеса, ведь на место ушедших кадров нужно найти новые, а это, в свою очередь, время и деньги. Вахта же подразумевает гарантированный найм сотрудника на четко обозначенный отрезок времени, и в этом ее неявный, но очень сильный плюс», — добавил Герасимов.

Если же говорить о том, насколько сейчас вахта востребована у соискателей, то число откликов на вахтовые вакансии начинает расти: в июле прирост составил около 15%, резюмировал специалист.

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