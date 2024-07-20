В России стали чаще искать сотрудников на вахту

Сегодня российские компании все чаще нанимают массовый линейный персонал на работу вахтовым методом. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Герасимов, директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS.

«Мы наблюдаем это в первую очередь в ритейле — у наших партнеров за первый квартал 2024 года количество вахтовых вакансий увеличилось на 21%, но в целом у такого формата работы нет ограничений по отраслям или профессиям. Несмотря на распространенный стереотип, что вахта — это далеко, долго и холодно, сегодня вахтовая работа может быть буквально в соседнем регионе. Например, у наших партнеров есть вакансии в южной и центральной части России или даже в Москве. При этом вахта не обязательно должна быть долгой и может начинаться от 15 дней», — объяснил он.

По словам эксперта, рост числа вахтовых вакансий неслучаен: такой формат работы, в условиях рекордно низкого уровня безработицы, позволяет эффективнее находить кадры, «забирая» их из менее развитых регионов, где уровень безработицы может быть выше, а зарплаты — ниже.

«Но это не единственный плюс вахты. Дело в том, что, как правило, для рабочих профессий характерен высокий уровень текучки кадров, когда работник выходит на, условно, 10 смен, а после находит себе другую подработку. Это позволяет исполнителям находить себе работу для жизни и быть свободными в плане выбора места работы и жительства, но такой подход убыточен для бизнеса, ведь на место ушедших кадров нужно найти новые, а это, в свою очередь, время и деньги. Вахта же подразумевает гарантированный найм сотрудника на четко обозначенный отрезок времени, и в этом ее неявный, но очень сильный плюс», — добавил Герасимов.

Если же говорить о том, насколько сейчас вахта востребована у соискателей, то число откликов на вахтовые вакансии начинает расти: в июле прирост составил около 15%, резюмировал специалист.

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