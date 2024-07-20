Кластеры «Металлургия» помогут освоить профессию сталевара, прокатчика и литейщика

Кластеры «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет» помогут россиянам стать профессионалами в области металлургии и найти работу в отрасли. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

В организации отметили, что по федеральному проекту для предприятий металлургической отрасли в этом году ведется подготовка молодых кадров в 12 регионах страны: Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой областях и еще 8 регионах страны.

Создано 18 образовательно-производственных кластеров, а к концу года к проекту присоединятся еще шесть.

Студенты обучаются в современных мастерских, оборудованных по национальному проекту «Образование». Выпускники колледжей получают профессии, которые высоко ценятся на рынке труда.

Подготовка кадров для бизнеса и трудоустройство выпускников — одна из ключевых задач федерального проекта.

Благодаря взаимодействию образовательных организаций и работодателей-партнеров, студенты уже во время обучения смогут пройти практику непосредственно на производстве.

Кластеры «Металлургия» сотрудничают с такими предприятиями, как «Русал», «Выксунский металлургический завод», «Уральская сталь», «Северсталь», «Загорский Трубный Завод» и другими.

Для студентов проводят дни открытых дверей, классные часы, экскурсии на заводы. Молодым людям рассказывают про успехи промышленности, про импортозамещение и технологический суверенитет страны.

Таким образом повышается престиж рабочих профессий и, как следствие, в колледжи приходят мотивированные на получение профессии абитуриенты.

По словам вице-президента «Русала» Елены Безденежных, сегодня в России происходит широкомасштабное восстановление перерабатывающих секторов промышленности.

«Экономика страны остро нуждается в рабочих и специалистах технической направленности. Кадровый голод испытывают более 70% российских компаний», — отметила она.

Сегодня в «Профессионалитете» участвуют уже более 1,2 тыс. колледжей и более 1,8 тыс. предприятий-работодателей в 79 регионах страны. По поручению президента России стране предстоит подготовить более 1 млн рабочих кадров до 2028 года.

21 июля в России отмечается День металлурга.