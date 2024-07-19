В России существенно сократился импорт зарубежных кормов для животных

В первом полугодии 2024 года поставки зарубежных кормов для животных на российский рынок сократились на 40%. Об этом в интервью РБК сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, наибольшее снижение наблюдается в том сегменте, продукцию которого Россия начинает производить самостоятельно. Однако это не единственная причина: из-за обнаружения нарушений в импортных кормах для животных Россельхознадзор постепенно вводит ограничения на их поставки.

«Если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — пояснил Данкверт.

До того, 5 февраля, общественники потребовали изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill's, в которых был обнаружен мышьяк.

Кроме того, из-за нарушений в черный список попала продукция компаний Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa.

Ранее в России утвердили правила маркировки кормов и лекарств для животных.