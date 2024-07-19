Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России существенно сократился импорт зарубежных кормов для животных

Данкверт: если на упаковке корма написано «утка», а утки там нет, коты обижаются

close
100%
Depositphotos

В первом полугодии 2024 года поставки зарубежных кормов для животных на российский рынок сократились на 40%. Об этом в интервью РБК сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, наибольшее снижение наблюдается в том сегменте, продукцию которого Россия начинает производить самостоятельно. Однако это не единственная причина: из-за обнаружения нарушений в импортных кормах для животных Россельхознадзор постепенно вводит ограничения на их поставки.

«Если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — пояснил Данкверт.

До того, 5 февраля, общественники потребовали изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill's, в которых был обнаружен мышьяк.

Кроме того, из-за нарушений в черный список попала продукция компаний Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa.

Ранее в России утвердили правила маркировки кормов и лекарств для животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами