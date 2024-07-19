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Назван возможный срок за шпионаж американскому журналисту

Осужденный за шпионаж журналист США может провести в тюрьме до 2039 года

Осужденный на 16 лет колонии строго режима за шпионаж журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта Олега Матюнина.

Суд Свердловской области приговорил журналиста Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом журналист провел под стражей 15 месяцев.

По словам защиты журналиста, время, отбытое в изоляторе, будет учтено в срок лишения свободы в колонии строгого режима из расчета один к одному.

«Гершкович находился под стражей примерно с 1 апреля 2023 года. Поэтому назначенные 16 лет истекают 1 апреля 2039 года», – сказал юрист.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Ранее в Кремле отказались говорить о возможном обмене Гершковича.

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