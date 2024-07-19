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В Москве избили гендиректора компании World Class

В Москве избили генерального директора компании World Class Дмитрия Бабанова

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Shutterstock

В Москве неизвестные напали на генерального директора системы элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова, когда он отказался отдать им 1 млн рублей после конфликта на заправочной станции в Подмосковной деревне Лыткино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Александра Карабанова.

«Дмитрий Бабанов подъехал с семьей на заправку недалеко от деревни Лыткино, чтобы заправиться по пути к себе на дачу. Неизвестные подошли к нему и предъявили претензии, что якобы он кого-то из них подрезал на заправке, спровоцировали с моим доверителем конфликт», — пояснил юрист.

По словам адвоката, от Бабанова потребовали возместить моральный ущерб, который был оценен в 1 млн рублей, но, получив отказ, мужчину избил.

Карабанов подчеркнул, что защита будет настаивать на возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ: «Покушение на разбой» и «Причинение телесных повреждений».

Накануне Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу бывшего полковника МВД.

Ранее в суд поступило дело об убийстве Игоря Талькова.

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