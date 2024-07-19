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В Финляндии сообщили о пересечении границы с Россией на моторной лодке

Погранохрана Финляндии: границу с РФ незаконно пересекли на моторной лодке

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Victor Lisitsyn

Моторная лодка незаконно пересекла границу между Финляндией и Россией. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной охраны Финляндии.

«Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с РФ). Моторная лодка и ее пассажиры пересекли границу из РФ в Финляндию, а затем вернулись в Россию», – говорится в заявлении.

18 июля глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

В этот же день издание Yle со ссылкой на данные финской иммиграционной службы сообщало, что несколько сотен граждан России ожидают решения о предоставлении им убежища в Финляндии.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство надеется открыть сухопутную границу с Россией. Власти не против восстановить «необходимое движение» через нее, подчеркнул политик. Но Хельсинки по-прежнему опасается наплыва мигрантов, которые потребуют убежища в Финляндии. Им должен помешать новый антимиграционный закон, который резко критикует часть политиков Финляндии за нарушения прав человека. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-чиновница Госдепа назвала ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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