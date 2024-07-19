Немецкий журнал Compact, запрещенный в стране вскоре после публикации в нем интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, может возобновить работу. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на экспертов.

Издание отмечает, что в пресс-релизе МВД Германии по поводу запрета журнала приводилась фраза министра Нэнси Фезер о том, что она «запретила правоэкстремистский журнал Compact». Специалист по партийно-политическому праву Софи Шенбергер подчеркнула, что это можно рассматривать как попытку обойти принцип свободы СМИ, закрепленный в конституции ФРГ.

Отмечается, что владельцы Compact могут оспорить решение о запрете журнала и довести дело до конституционного суда. При этом бывший шеф-редактор Юрген Эльзессер может издавать журнал в качестве индивидуального предпринимателя, так как при этом на него не будут распространяться нормы закона.

До этого официальный представитель Захарова посчитала неудивительным тот факт, что многие начали говорить о «глубочайшем кризисе» ООН.

Ранее немецкие журналисты назвали условие для начала войны ФРГ с Россией.