В Белоруссии задержали россиянина, разыскиваемого по статье о педофилии

Пограничники Белоруссии задержали в Витебской области жителя Дальнего Востока, разыскиваемого в России по подозрению в педофилии и распространении порнографии. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики.

В публикации говорится, что информацию о появлении в Браславском районе неизвестного мужчины пограничники получили в понедельник, 15 июля. Вечером того же дня он был задержан.

«Выяснилось, что мужчина прибыл в Беларусь с Дальнего Востока России и намеревался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине», — сообщает Госпогранкомитет РБ.

В России задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Мужчину передали сотрудникам погранслужбы ФСБ России. За попытку незаконного пересечения границы белорусская сторона назначила ему штраф в размере 51 базовой величины (около 56 тысяч российских рублей).

18 июня сообщалось, что суд в Новосибирске оставил на свободе мужчину, подозреваемого в педофилии. По версии следствия, 14 июля он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, однако сами дети это отрицают.

Ранее стало известно, что в России могут запретить смену ФИО осужденным по тяжким статьям.