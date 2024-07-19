Исследование: каждый пятый россиянин сводит разговор с мошенниками к шутке

Почти четверть россиян (24%) ежедневно беспокоят телефонные мошенники. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». 37% опрошенных злоумышленники звонят раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год.

При этом 3% респондентов мошенники не звонили ни разу.

Выяснилось также, что 58% россиян сразу бросают трубку, когда понимают, кто им звонит, 17% переводят разговор в шутку, 9% начинают ругаться, а 3% опрошенных пытаются уговорить злоумышленника перестать заниматься обманом граждан.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек.

В июле стало известно, что мошенники стали в 2-5 раз реже звонить гражданам России после того, как войска РФ атаковали электростанции в ряде городов Украины.

Силовики рассказали, что жалоб на злоумышленников стало поступать меньше сразу после того, как в крупных городах по типу Днепра из-за ударов по объектам энергетики стали отключать свет. Отмечается, что именно в таких населенных пунктах обычно располагаются кол-центры, из которых россиянам звонят мошенники.

Ранее россиянам объяснили, как защитить свое имущество от мошенников.