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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве ветерана СВО

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве ветерана СВО Пилосяна

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры задержания Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве бывшего участника специальной военной операции (СВО).

По ее словам, сотрудники краснодарских и ставропольских правоохранительных органов обнаружили его в городе Ставрополе, где он пытался скрыться от следствия.

«В ближайшее время Пилосян будет доставлен в следственные органы», — подчеркнули там.

Накануне Волк сообщила, что в Краснодарском крае разыскивают 29-летнего Альберта Анушавановича Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. В ходе конфликта между несколькими гражданами, который произошел в ночное время возле караоке-бара, злоумышленник нанес ножевое ранение бывшему участнику СВО, после чего скрылся. Руководитель местного следственного управления Андрей Маслов поручил принять все необходимые меры для установления местонахождения злоумышленника.

Ранее в Калуге СК организовал проверку после незаконного увольнения участника СВО.

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