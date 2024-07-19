Диснейленд в Париже пострадал от сбоя Windows

В Париже на входе в Диснейленд образовались очереди из-за глобального технического сбоя в операционной системе Windows, который отключил турникеты в парке. Об этом сообщает РИА Новости.

Время ожидания на вход в Диснейленд в связи с этим выросло. Утром 19 июля из-за массового сбоя в парке перестала работать почти вся электроника. Администрация парка развлечений сообщила в социальной сети Х, что все билеты на вход проверялись сотрудниками вручную.

Турникеты на вход и табло с временем ожидания у аттракционов не работали. На части из них отображался синий экран со словом «Recovery» (восстановление). Кроме того, не работали стойки самообслуживания у некоторых кафе.

На данный момент информационные табло еще не восстановлено. В тоже время Диснейленд, несмотря на сбой, работал в обычном режиме.

До этого предприниматель Илон Маск отреагировал на массовый технический сбой в работе операционной системы Windows.

19 июля во всем мире произошел сбой в системе Windows. Работа крупнейших аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов и служб спасения оказалась парализована.

В частности, массовые технические сбои зафиксировали в США, Австралии, Турции, Германии и Испании.

По информации телеканала ABC, техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Россию глобальный технический сбой не коснулся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швеции шахтеров эвакуировали из-за глобального IT-сбоя.