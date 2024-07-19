Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диснейленд в Париже пострадал от сбоя Windows

В Париже на входе в Диснейленд образовались очереди из-за сбоя Windows

close
100%
Global Look Press

В Париже на входе в Диснейленд образовались очереди из-за глобального технического сбоя в операционной системе Windows, который отключил турникеты в парке. Об этом сообщает РИА Новости.

Время ожидания на вход в Диснейленд в связи с этим выросло. Утром 19 июля из-за массового сбоя в парке перестала работать почти вся электроника. Администрация парка развлечений сообщила в социальной сети Х, что все билеты на вход проверялись сотрудниками вручную.

Турникеты на вход и табло с временем ожидания у аттракционов не работали. На части из них отображался синий экран со словом «Recovery» (восстановление). Кроме того, не работали стойки самообслуживания у некоторых кафе.

На данный момент информационные табло еще не восстановлено. В тоже время Диснейленд, несмотря на сбой, работал в обычном режиме.

До этого предприниматель Илон Маск отреагировал на массовый технический сбой в работе операционной системы Windows.

19 июля во всем мире произошел сбой в системе Windows. Работа крупнейших аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов и служб спасения оказалась парализована.

В частности, массовые технические сбои зафиксировали в США, Австралии, Турции, Германии и Испании.

По информации телеканала ABC, техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Россию глобальный технический сбой не коснулся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швеции шахтеров эвакуировали из-за глобального IT-сбоя.

Все новости на тему:
Сбой Microsoft
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами