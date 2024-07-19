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Экс-глава Шатуры не признал вины в суде

Прокуратура: экс-глава Шатуры Артюхин в суде не признал вины

Бывший глава городского округа Шатура Алексей Артюхин в судебном заседании не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Московской области.

На суде Артюхин возражал против требований прокуратуры о заключении его под стражу и просил суд вместо этого отправить его под домашний арест. В итоге суд отправил его в СИЗО до 17 сентября 2024 года.

19 июля сообщалось, что бывшему главе подмосковного округа Шатура Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате более 200 миллионов рублей (ч.4 ст. 160 УК РФ). По мнению следствия, эти средства были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений. По месту его бывшей работы проведен обыск.

17 июля Следственный комитет распространил сведения о задержании экс-главы Шатуры, не называя имя чиновника. После этого в Telegram-канале «Типичная Шатура» появилась информация о задержании экс-главы округа Алексея Артюхина. Он оказался под стражей всего через неделю после сложения с себя полномочий.

Ранее Замглавы фонда капремонта Подмосковья Дымнича арестовали по делу о взятке.

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