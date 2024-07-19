Врач раскрыл, могут ли осы переносить инфекции

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о появлении в столичном регионе ос-пелопей и гигантов. По его словам, эти насекомые, в том числе и обычные осы, не являются разносчиками инфекций.

«Единственное — на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, и в этом случае нужно внимательно следить за признаками: начинаете задыхаться, краснеет шея и лицо. Это сложно пропустить. Тогда нужно сразу обращаться в скорую помощь. Они приедут и сделают укол», — посоветовал Кузьменко.

Если же оса укусила не впервые, врач рекомендует помазать место укуса спиртом или антисептиком и выпить таблетку ибупрофена.

В июле в Московской области появились гигантские осы — их размер достигает 6 см. Как заверил научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев, этот вид насекомых не опасен для человека.

До этого научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский сообщил, что пауки, обитающие в средней полосе, не представляют опасности для людей.

По его словам, укус крупного паука, например крестовика, аналогичен укусу осы. Однако никакого отравления не последует, возможно лишь локальное раздражение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за жары могут размножиться нетипичные для местности насекомые.