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Фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы запросили сроки до 10 лет

Обвинение запросило до 10 лет для участников погромов в аэропорту Махачкалы

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Гособвинение запросило от семи до 10 лет колонии для пятерых фигурантов дела о погромах в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Государственный обвинитель отметил, что при назначении наказания необходимо принять во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, при этом цели наказания могут быть достигнуты при назначении подсудимым только реального лишения свободы.

Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Армавирский городской суд сообщал, что Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются в участии в массовых беспорядках.

До этого глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявлял, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах».

В Следственном комитете рассказывали, что устроившие беспорядки люди предварительно причинили ущерб на сотни миллионов рублей.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива.

Более сотни человек прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Позднее правоохранители вытеснили их.

Ранее выяснилось, что один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале.

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