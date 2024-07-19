МВД запросило домашний арест для директора ИБХТН РУДН

Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского. Об этом в Тверском суде Москвы сообщили ТАСС.

Сообщается, что доктора химических наук Станишевского обвиняют в мошенничестве.

«Следствие просит суд отправить Станишевского под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве был задержан экс-совладелец лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексей Тайчер. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.

Позже дорогомиловский районный суд Москвы приговорил высокопоставленного сотрудника Объединенной компании «Русал» Алексея Тарасова к восьми годам лишения свободы за мошенничество.

Ранее суд арестовал сына бизнес-коуча Троя Краснова.