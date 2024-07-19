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В России пройдет чемпионат по огуречному хрусту

В России состоится мировой чемпионат по огуречному хрусту

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Shutterstock

В Кировской области 27 июля пройдут состязания «Мировой чемпионат по огуречному хрусту». Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре развития туризма Кировской области.

Соревнования пройдут впервые и состоятся в рамках традиционного фестиваля «Истобенский огурец» (его проведут уже в 28-й раз). За первое место наравне с россиянами посоревнуются представители более десяти стран. Среди них: Бангладеш, Гаити, Гана, Египет, Индия, Китай, Синегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан.

«Участники в соответствии с правилами и при техническом контроле откусывают Истобенский огурец, а получаемый звук регистрируется в цифровом виде измерительным микрофоном», — пояснили организаторы механику соревнований.

В финал выйдут 16 участников, которые в финальном раунде еще раз продемонстрируют свои способности по огуречному хрусту.

Праздник начнется в 12:00 в селе Истобенск Оричевского района.

Ранее в Якутии подтвердили, что сохранили традицию лепить из навоза символ года.

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