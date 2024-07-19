В Туапсе нашли мертвой туристку, которую восемь дней назад унесло в море на сапборде

Спасатели Краснодарского края обнаружили тело туристки, которую с подругой унесло в Черное море на сапборде. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.

Девушку обнаружили вблизи села Ольгинки, на берег ее доставили спасатели филиала «Кубань-Спас». Приметы совпадают с пропавшей, которая приехала на курорт из Ленобласти и пропала 11 июля.

В этот день девушка вместе с двумя подругами отправилась на прогулку в море. Они катались на сапбордах в районе пляжа поселка Сосновый берег. Спустя некоторое время туристок унесло в море. Спустя некоторое время одна смогла выйти на берег. Остальные пропали.

Для поисков привлекли более 40 человек и гидроциклы. В результате нашли вторую девушку, которая на берегу отказалась от медицинской помощи. Местонахождение третьей было неизвестно.

По данным источников, последняя пропавшая приехала из Ленобласти. Она преподавала английский.

Ранее в Удмуртии молодые люди заблудились во время катания на сапбордах.