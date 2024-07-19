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На курорте Сбера «Манжерок» обсудили применение новых туристических технологий

Отельеры Алтая планируют увеличить количество турпоездок в регион до 140 млн

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Пресс-служба курорта Сбера «Манжерок»

Члены Альянса отельеров Алтая приняли участие в образовательной мастерской на курорте Сбера «Манжерок», в рамках которой участники обсудили внедрение и применение новых туристических технологий, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил председатель совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов, мастер-классы от экспертов сервиса путешествий «Туту» и нетворкинг могут вывести туристический бренд Алтая на мировой уровень.

«Альянс будет расширять свои границы, планируется проведение всероссийских конференций. Мы убеждены, что такими совместными образовательными проектами сделаем Алтай более привлекательным для гостей», — сказал он.

По словам министра туризма Алтая Эрчима Сарбашева, удивительная природа края и географическое положение привлекают туристов.

«В этом мы в очередной раз убедились, когда открыли в Горно-Алтайске выставку под открытым небом «Хан-Алтай», которая привлекала гостей региона и местных жителей», — отметил Сарбашев.

Как отметили участники мастерской, основной задачей Альянса отельеров является увеличение турпотока в регион.

Альянс планирует принять участие в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы к 2030 году увеличить количество турпоездок в регион до 140 млн.

По словам члена совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игоря Сивца, большинство туристов все чаще выбирают активный отдых.

«На примере курорта «Манжерок» мы видим, как развивается горная инфраструктура, интегрируется событийность для усиления туристического бренда Алтая», — сказал он.

Также в рамках мастерской было подписано соглашение о сотрудничестве между сервисом «Туту» и министерством туризма Алтая с целью продвижения культурных и природных ценностей региона.

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