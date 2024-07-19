В Якутии отменили поиски вертолета из-за метеоусловий

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев заявил, что поиски вертолета Robinson в регионе, запланированные на пятницу, 19 июля, отменены по метеоусловиям. Его слова приводит РИА Новости.

«Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson», — заявил он.

По его словам, участники поисков ждут, когда установится необходимая погода.

До этого стало известно, что в Якутии на вертолете Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, сработал аварийный радиомаяк. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По официальным данным, инцидент с вертолетом был зафиксирован авиационным космическим центром поиска и спасения в 00:40 по местному времени (18 июля, 18:40 мск) в Республике Саха. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее военный вертолет разбился в Грузии.