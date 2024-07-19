У пассажиров севшего в РФ самолета Air India трудности с оплатой

Пассажиры самолета Air India, который экстренно сел в Красноярске, испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиагавани.

Отмечается, что пассажиры находятся в стерильной зоне международного терминала, у них есть доступ в дьюти-фри, однако их банковские карты не работают в российской системе.

Источник агентства рассказал, что люди платят наличными в магазинах. При этом еще ночью им давали сдачу рублями.

Самолет Boeing 777 совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. На борту лайнера сработали датчики задымления. Пожара или задымления в самолете обнаружено не было. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке. Пассажиров разместили в зале вылетов международных авиалиний, где у них был доступ к пище и напиткам.

Утром 19 июля резервный борт авиакомпании Air India вылетел за пассажирами Boeing 777.

Похожий случай с самолетом Air India произошел летом 2023 года. Тогда воздушному судну пришлось экстренно сесть в Магадане.

Ранее в Армении упал самолет Ан-2.