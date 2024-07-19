«Очнулся лицом в луже»: выживший после удара молнии подросток рассказал о случившемся

В США 17-летний Дэниэл Шарки из города Аламонте-Спрингс выжил после удара молнии. О том, что случилось в день ЧП, юноша рассказал в эфире телеканала WESH2 News.

Инцидент произошел 15 июля. Подросток пропалывал сорняки на участке соседей, когда увидел, что надвигается гроза. Юноша пошел в сторону своего автомобиля, когда рядом с ним ударила молния.

«Я очнулся, лежа лицом в луже», — поделился Шарки.

Соседи молодого человека бросились ему на помощь и были рядом с ним до приезда скорой. По словам подростка, ему повезло, что молния ударила не в него, а в близлежащее дерево, поэтому травмы оказались не столь серьезными, как могли быть при прямом попадании в него.

Сейчас пациент находится в Региональном медицинском центре Орландо. Врачи, которые присматривают за ним, заявляют, что юноша «на удивление чувствует себя хорошо».

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