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Песков отказался говорить о возможном обмене Гершковича

Песков оставил без ответа вопрос о возможном обмене журналиста WSJ Гершковича

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The Wall Street Journal/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном обмене гражданина США и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в РФ по делу о шпионаже.

19 июля в суде Екатеринбурга начались прения сторон по делу журналиста. Заседание проходило в закрытом режиме. В суд пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили.

«Я оставляю без ответа ваш вопрос», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, возможен ли обмен американца.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным Федеральной службы безопасности России, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее сообщалось, что Гершкович не признал вину в шпионаже.

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