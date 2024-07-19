Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде россияне помогли сотне мигрантов незаконно остаться на территории РФ

В Калининграде задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Жителей Калининграда задержали за организацию канала незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, трое местных жителей заключали фиктивные договоры, в рамках которых иностранцы якобы устраивались подсобными рабочими. Документ позволял мигрантам получать нужные бумаги в МВД и пребывать на территории России. Такой деятельностью подозреваемые занимались с начала текущего года.

«Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов для не менее 100 иностранных граждан», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, один из них находится под подпиской о невыезде. У россиян уже прошли обыски, в рамках которых у них изъяли документы, указывающие на причастность к преступлению.

На данный момент идет расследование дела. Специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства.

Ранее в Саратовской области местных жителей задержали по делу о незаконной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами