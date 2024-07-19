В Калининграде россияне помогли сотне мигрантов незаконно остаться на территории РФ

Жителей Калининграда задержали за организацию канала незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, трое местных жителей заключали фиктивные договоры, в рамках которых иностранцы якобы устраивались подсобными рабочими. Документ позволял мигрантам получать нужные бумаги в МВД и пребывать на территории России. Такой деятельностью подозреваемые занимались с начала текущего года.

«Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов для не менее 100 иностранных граждан», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, один из них находится под подпиской о невыезде. У россиян уже прошли обыски, в рамках которых у них изъяли документы, указывающие на причастность к преступлению.

На данный момент идет расследование дела. Специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства.

Ранее в Саратовской области местных жителей задержали по делу о незаконной миграции.