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Российские таможенники пресекли вывоз из страны советских орденов

Северокавказские таможенники пресекли вывывоз советских орденов из РФ

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Федеральная таможенная служба

Северокавказские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России задержали гражданина РФ, который пытался незаконно переправить советские ордена за границу. Об этом Федеральная таможенная служба сообщила в своем Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 54-летний россиянин отправил посылкой в Армению шесть орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени. Экспертиза подтвердила их подлинность. За каждый из них мужчина мог бы выручить за границей до 100 тыс. рублей.

Инспекторы таможни изъяли товар. Против отправителя возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

До этого сотрудники Шереметьево задержали иностранца с ломом золота на миллионы рублей.

До этого иностранец хотел подарить подруге из России деньги на авто, но его остановили на таможне.

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