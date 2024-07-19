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Дело о нападении на депутата в Самаре переквалифицируют на покушение на убийство

Напавших на депутата Матвеева будут судить за покушение на убийство

Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы в Самарской области на покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил <...> переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — сообщил источник.

18 июля депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов.

Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову. Одного из мигрантов удалось задержать.

Сразу после нападения СК завел дело о мелком хулиганстве.

Ранее депутат Матвеев рассказал о самочувствии после нападения на него.

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