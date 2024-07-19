Американский журналист Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

Гражданин США и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый по делу о шпионаже, не признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

19 июля в суде Екатеринбурга начались прения сторон по делу журналиста. Заседание проходило в закрытом режиме. В суд пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили.

«Подсудимый свою вину не признал», — сказали в пресс-службе.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным Федеральной службы безопасности России, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах.