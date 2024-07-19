Менеджер Ларкина о драке бойца во Внукове: «его спровоцировали»

Боец МММ Александр Ларкин, который подрался в аэропорту Внуково, не был инициатором конфликта. Об этом 360.ru рассказал представитель спортсмена Виталий Тарасов.

«Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также окружающих», — сказал он.

Менеджер Ларкина также выразил благодарность сотрудникам аэропорта за то, что они адекватно оценили ситуацию и пытались успокоить агрессивных людей. Тарасов добавил, что сотрудники полиции пока не вынесли решение, однако, опросили обе стороны конфликта. По его словам, разбирательство продолжается.

19 июля Telegram-канал Mash писал, что Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки.

Ларкин является спортсменом промоушена RCC Hard. На сайте Федерации бокса России говорится, что Ларкин родился в 1995 году в городе Орле. Он выступает в средней весовой категории. Боец дебютировал в профессиональном боксе в феврале 2020 года.

Ранее в RCC отреагировали на инцидент с бойцом ММА, избившим туриста в аэропорту Внуково.