Россиянка избила подростка, звуки мопеда которого мешали ее внуку спать

Недовольная жительница Уссурийска побила подростка из-за того, что тот шумел. Об этом сообщает «Восток-медиа».

Инцидент произошел на улице Топоркова. На кадрах с места инцидента заметно, как подросток стоит рядом с мопедом. В этот момент женщина в возрасте начинает его толкать. Молодой человек пытается уйти, но россиянка преследует его.

По данным источника, причиной произошедшего стал шум, который издавал мопед. Звук якобы мешал маленькому внуку 50-летней женщины спать.

«Участники инцидента уже опрошены. В УМВД по Приморью отметили, что у родителей подростка ни к кому претензий нет», – сообщается в публикации.

До этого в Иркутске мужчина открыл стрельбу по компании, которая громко слушала музыку. По словам местных жителей, молодые люди шумели и пили алкоголь. Соседи пытались словами заставить людей уйти, но компания оставалась на своем месте.

В какой-то момент местный житель устроил стрельбу. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее семья из Благовещенска дала отпор компании подростков, которые напали на них всемером.