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При атаке дрона на монастырь в Курской области погиб человек

Губернатор Смирнов: при атаке дрона на монастырь в Курской области погиб человек

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Inna Varenytsia/REUTERS

В селе Горналь Суджанского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию монастыря. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

В результате взрыва погиб местный житель. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего. Другие подробности случившегося не приводятся.

Также стало известно, что в Белгородской области умер 16-летний подросток, пострадавший 11 июля в результате ударов Вооруженных сил Украины по детской площадке в Шебекине. На площадку, где сидели пять подростков, упало взрывное устройство. На протяжении недели врачи пытались спасти 16-летнего мальчика, получившего серьезные ранения. Несмотря на все предпринятые врачами меры, сохранить жизнь подростку не удалось, рассказал губернатор. Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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