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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Буренков: режим ЧС ввели в Советском районе ХМАО из-за лесных пожаров

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

«В Советском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Соответствующий документ утвержден 18 июля», — проинформировали в департаменте.

Режим ЧС в регионе ввели из-за неблагоприятных погодных условий — из-за частых сухих гроз преимущественно и возникли лесные пожары.

По информации департамента, на 7:00 (мск) 19 июля в Советском районе проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 971,2 га, один из них удалось локализовать.

18 июля сообщалось о возникновении лесного пожара в лесу в Туапсинском районе Краснодарского края. 15 июля возле дикого пляжа у города Геленджик, который находится в Краснодарском крае, начался лесной пожар. Очаг возгорания находился в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин и усложняло процесс ликвидации огня. К вечеру сотрудникам экстренных служб удалось остановить распространение пламени.

Ранее в одном из садовых товариществ в Крыму загорелась сухая растительность.

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