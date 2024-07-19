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В Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика известного бренда

У парижского бутика Louis Vuitton мужчина ранил ножом полицейского

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Philippe Wojazer/Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о нападении мужчины с ножом на полицейского на Елисейских полях в Париже. Об этом пишет Le Parisien.

«Полицейский стал жертвой нападения в 8-м округе Парижа, после того, как прибыл по вызову сотрудников, охранявших магазин», — написал Дарманен в социальной сети Х. Он добавил, что нападавшего быстро обезвредили.

Согласно информации от BFMTV, инцидент произошел возле бутика Louis Vuitton. Представитель полиции сообщил, что нападавшему 27 лет, и он не является гражданином Франции.

Газета Le Parisien добавила, что полицейский получил ранения в ухо, шею и ключицу и был доставлен в больницу.

Это не первое нападение на силовиков во Франции в последнее время. Так, несколько дней назад, в Париже на военный патруль напал мужчина с ножом.

Ранее на депутата Госдумы в Самаре напали мигранты.

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