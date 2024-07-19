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В Якутии пропал вертолет Robinson с пассажирами

Прокуратура: в Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Якутии на вертолете Robinson с тремя пассажирами сработал аварийный радиомаяк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В положенное время пилот не вышел на связь. В результате начата поисково-спасательная операция.

По официальным данным, происшествие с вертолетом Robinson R44 II было зафиксировано авиационным космическим центром поиска и спасения в 00:40 местного времени 19 июля 2024 года в Республике Саха (Якутия) (18 июля, 18:40 по московскому времени).

На борту вертолета находились пилот и трое пассажиров.

На текущий момент воздушные суда региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» готовятся к проведению спасательных операций в рамках поиска пропавшего вертолета. Борт пропал в Алданском районе.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее военный вертолет разбился в Грузии.

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