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В Приморье возникла проблема с дорогами из-за дождей

Сильные дожди смыли два моста в Приморье

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Shutterstock/sunakri

Сильные дожди смыли два моста в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Партизанского округа региона.

Администрация заявляет, что сильные дожди значительно подняли уровень воды в реке Тигровой до 100 сантиметров. Первый мост, аварийный, не позволяет проехать спецтехнике в Бровничах.

«Нет сегодня проезда и в с. Тигровом, поскольку на 98 километре поднялась река, машины могут доехать только до Фридмана. Также, по сообщению жителей Ворошиловки, в этом районе смыт мост. Смыт мост и в районе лесхоза, нет проезда на ул. Каменскую», — сообщили в администрации.

В руководстве округа добавили, что все восстановительные работы начнутся только после того, как упадет уровень воды.

До этого стало известно, что в Башкирии детей эвакуируют из лагеря из-за подъема уровня реки.

Сейчас детей и взрослых перевозят на моторных лодках по реке. На берегу их ожидают автобусы, которые доставят их домой. Всем людям обеспечили безопасность.

Ранее в Челябинской области эвакуировали туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань.

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