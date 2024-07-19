Россиян предостерегли от диет, которые больше всего портят зубы

Есть два типа веществ, которые опаснее всего для зубов, — это пищевые кислоты и углеводы. Хотя внести свой вклад в потерю красивой улыбки могут и алкоголь, и вязкие продукты, и даже мясо. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

Первая наиболее вредная для зубов диета — шоколадная.

«Для тех, кто хочет похудеть, но не хочет страдать. Хотя, как и все краш-диеты, она приводит к куда более серьезным страданиям уже после того, как неприятные килограммы сброшены. Как и любая краш-диета, шоколадная основана на идее о том, что резкое сокращение рациона до 1-3 продуктов питания и воды позволит быстро избавиться от лишнего веса и отеков. Увы, краш-диеты, даже шоколадные, совершенно неэффективны в перспективе, так как килограммы возвращаются тут же по ее окончании. А еще шоколад очень вредно влияет на зубы, поскольку в нем содержится большое количество сахара. А сахар — углевод, который служит отличной питательной средой для бактерий, в ходе своей жизнедеятельности вырабатывающих кислоты. А они уже разрушают эмаль зубов и вызывают воспаления десен. Также шоколад очень липкий и с трудом счищается с зубов», — объяснил он.

Вторая диета — фрукторианство. Это направление в вегетарианстве, подразумевающее питание только овощами, фруктами, ягодами, плюс зелень, грибы, орехи. Однако некоторые считают, что подобное питание поможет похудеть.

«И в каком-то смысле это верно: после того, как вы так часто, много и активно орошаете ваш ЖКТ кислотами, скорее всего, гастроэнтеролог посадит вас на строгую диету в надежде восстановить то, что еще не погублено. На зубы и полость рта кислоты действуют так же: разрушают эмаль и мягкие ткани, что открывает дорогу кариесогенным бактериям и инфекциям. Дело в том, что все фрукты, ягоды и многие овощи содержат немало кислот. Пока вы едите горсть ягод и яблочко 1-2 раза в день, на десерт, ничего страшного не происходит, напротив, это очень полезно с точки зрения обогащения организма витаминами. Но если перейти на фрукторианство, то количество кислот станет так велико, что начнет разъедать эмаль зубов, слизистые оболочки полости рта и ЖКТ», — подчеркнул стоматолог.

Третья система питания — кето-диета. Ее популярность не ослабевает уже более 100 лет — сама диета, то есть «система питания» была создана в 1921 году, доктором Расселом Уайлдером для лечения больных эпилепсией.

«Основной ее принцип — достижение кетоза, состояния, при котором организм из-за углеводного голодания начинает наконец-то расщеплять жир — но с выделением большого числа кетонов. То есть, проще говоря, кето — это резкое снижение углеводов, до 20-50 грамм в сутки. Самые упорные фанаты диеты стремятся к 0 углеводов. Это плохо, потому что углеводы — основной источник питания для нашего организма. Из них он добывает энергию для того, чтобы сердце билось, легкие дышали, кишечник сокращался, а мозг — работал. Если исключить углеводы, то вместо желанного похудения можно получить обратный результат: организм, лишившись источника энергии, начнет запасать в жир каждую калорию, которую удается поймать. Однако даже для тех, кто успешно похудел на кето, есть плохие новости. Кетоны — это токсичные вещества, и, например, на полость рта они действуют так: вызывая сильнейшее обезвоживание, они провоцируют снижение выработки слюны. Слюна же не просто омывает зубы, способствуя удалению с них налета, но еще и содержит бактерицидные вещества, которые уничтожают патогенные микроорганизмы», — резюмировал врач.

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