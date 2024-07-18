Ялта частично осталась без света из-за аварии

Жители крымского города Ялта частично остались без света из-за аварии на электрической подстанции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации населенного пункта.

В заявлении уточняется, что на подстанции «Дарсан» был поврежден высоковольтный кабель. Из-за этого в центральной части Ялты оказалось нарушено энергоснабжение.

«На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения 4–5 часов», — говорится в публикации.

В связи с этим власти призвали жителей города экономно потреблять электричество. В частности, гражданам рекомендовали на время отказаться от совместного использования сразу нескольких мощных устройств и приборов.

Утром 18 июля в Ростовской области ввели графики временных отключений электроэнергии. Причиной послужила аномально жаркая погода, в течение дня температура воздуха поднималась до +39°C и выше. В пресс-службе компании «Донэнерго» пояснили, что при такой погоде оборудование объединенной энергетической системы юга России испытывает существенные нагрузки.

Ранее сразу в пяти энергетических районах Краснодарского края ограничили подачу электричества.