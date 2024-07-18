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Подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в ТЦ Москвы арестовали

Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в нападении на посетителя ТЦ

Кузьминский районный суд Москвы заключил под стражу сотрудника магазина Юрия Кудрявцева, которого обвиняют в попытке покушения на посетителя столичного торгового центра. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Кудрявцеву Юрию Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Кудрявцев напал на ранее незнакомого ему мужчину с ножом на территории ТЦ. Он метил в жизненно важные органы, и потерпевший получил травмы.

До этого сообщалось, что мужчина с ножами пытался проникнуть в здание Зеленодольского городского суда. По данным пресс-службы, вооруженный злоумышленник подошел к двери служебного входа. Он долго стучал и пытался ее открыть, но не смог. Тем временем судебные приставы узнали о происходящем по камерам видеонаблюдения и заблокировали центральный вход в здание суда, а также сообщили об инциденте в экстренные службы.

Преступника задержали.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который бросался с ножом на водителей.

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