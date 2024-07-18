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В Париже эвакуировали станцию метро из-за сообщения о террористе

Actu17: в Париже ищут мужчину с оснащенным взрывчаткой поясом

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X (Бывший Twitter)

Французская полиция объявила в розыск мужчину, якобы с поясом со взрывчаткой, которого заметили в поезде на станции метро RER Nation в Париже. Об этом пишет портал Actu17.

По данным журналистов, после сообщения о террористе станцию эвакуировали, а предполагаемого преступника объявили в розыск. Затем силовики при поддержке саперов обследовали участок метро в поисках взрывчатки.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу, что подтверждений существования террориста не нашли, а прохожие могли принять за злоумышленника мужчину с загипсованной рукой. Тем не менее станция пока остается закрытой.

16 июля сообщалось о другом инциденте в Париже: на военный патруль напал мужчина с ножом. В результате атаки один из военнослужащих был ранен. По данным источника в правоохранительных органах, во время нападения мужчина кричал фразу «Бог велик!» на французском языке.

Ранее подозреваемых в подготовке терактов задержали в Великобритании.

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